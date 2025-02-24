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"С вероятностью 99,9 процента". Михаил Кержаков может завершить карьеру этим летом

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал возможность завершения игровой карьеры по окончании сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Скорее всего, да. С вероятностью 99,9 процента. Нужно всегда оставлять процент на что-то: вдруг случится эпидемия у всех вратарей и я останусь единственным здоровым - буду нарасхват", - цитирует Кержакова "РБ Спорт".

Действующий контракт 38-летнего голкипера "Зенита" Михаила Кержакова истекает летом этого года. В нынешнем сезоне воспитанник сине-бело-голубых не провел за команду ни одного официального матча. Всего за карьеру у Кержакова 138 игр в составе петербуржцев, в которых он пропустил 119 голов и 54 раза отыграл на ноль. В составе "Зенита" Кержаков семь раз становился чемпионом России и столько же выигрывал Суперкубок страны. Также он трижды становился обладателем Кубка России.

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