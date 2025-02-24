"Скорее всего, да. С вероятностью 99,9 процента. Нужно всегда оставлять процент на что-то: вдруг случится эпидемия у всех вратарей и я останусь единственным здоровым - буду нарасхват", - цитирует Кержакова "РБ Спорт".
Действующий контракт 38-летнего голкипера "Зенита" Михаила Кержакова истекает летом этого года. В нынешнем сезоне воспитанник сине-бело-голубых не провел за команду ни одного официального матча. Всего за карьеру у Кержакова 138 игр в составе петербуржцев, в которых он пропустил 119 голов и 54 раза отыграл на ноль. В составе "Зенита" Кержаков семь раз становился чемпионом России и столько же выигрывал Суперкубок страны. Также он трижды становился обладателем Кубка России.
"С вероятностью 99,9 процента". Михаил Кержаков может завершить карьеру этим летом
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал возможность завершения игровой карьеры по окончании сезона.
Фото: ФК "Зенит"