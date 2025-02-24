"Этой зимой ко мне никто не обращался. Если честно, уже перестал даже думать об этом. Все мои мысли и силы сконцентрированы на ФК "10". Если получится вернуться в профессиональный футбол, будет круто. Если нет — не буду переживать", - цитирует Рыбуса Sport24.
Ранее Мацей Рыбус выступал за московский "Локомотив", "Спартак", казанский "Рубин" и грозненский "Ахмат". Польский защитник провел в Российской Премьер-Лиге 218 матчей и записал на свой счет 23 забитых мяча и 28 результативных передач. На счету Рыбуса 66 матчей в составе национальной команды Польши и 2 забитых гола. Защитник является двухкратным обладателем Кубка России и чемпионом страны.
На данный момент Мацей Рыбус выступает за медиафутбольный клуб ФК "10", президентом которого является Азамат Мусагалиев.
"Уже перестал думать об этом". Рыбус - о возможном возвращении в профессиональный футбол
Защитник Мацей Рыбус высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол
Фото: ФК "Рубин"