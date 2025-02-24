"Перспективы "Пари НН" весной? По моим ощущениям, к третьему сбору у команды появился менталитет победителя. Нам вообще по силам остаться в РПЛ и выполнить задачу. Даже без стыков", - цитирует Кокшарова "Матч ТВ".
"Пари НН" финишировал на двенадцатом месте в турнирной таблице по итогам первой части сезона российской Премьер-лиги. Команда набрала 16 очков в 18 турах. Подмосковные "Химки", идущие на 13-й строчке, в зоне стыковых матчей, нижегородцы опережают лишь по дополнительным показателям. Отрыв от зоны прямого вылета составляет три балла.
Кокшаров: у "Пари НН" появился менталитет победителя. Нам по силам остаться в РПЛ даже без стыков
Нападающий "Пари НН" Александр Кокшаров считает, что команде по силем избежать переходных матчей.
Фото: ФК "Пари НН"