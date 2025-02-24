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Спартак
3 - 1 3 1
НасафЗавершен

Стало известно, сколько билетов продали на мартовский матч "Спартака" и "Зенита"

По информации СМИ, на матч 21-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" реализовано около 20 тысяч билетов.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что продажи билетов идут активно. Скорее всего красно-белым удастся продать большую часть билетов на матч против сине-бело-голубых.

Встреча "Спартака" и "Зенита" в рамках 21-го тура РПЛ запланирована на 16 марта. Игра должна пройти на московском стадионе "Лукойл Арена", вместимость которого, согласно официальному сайту красно-белых, составляет 39 999 зрителей.

"Спартак" и "Зенит" в первом круге встречались 24 августа в Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура РПЛ и разошлись миром (0:0). Тогда игру посетили 48 534 зрителя.

Источник: Metaratings

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