"Видно, что "Зенит" хорошо провёл подготовительный этап, практически никому не уступил и выиграл зимний турнир. Есть объективные предпосылки считать, что питерская команда — фаворит в матче с ЦСКА. Если вдруг выиграют армейцы, значит, в петербуржском королевстве что-то произошло", - приводит слова Игнатьева "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА встретятся друг с другом 1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
После 18-го тура РПЛ сине-бело-голубые с 39-ю набранными очками расположились на втором месте в турнирной таблице. "Армейцы", в свою очередь, имея в своём активе 31 очко, занимают шестую строчку.
"Есть объективные предпосылки так считать". Борис Игнатьев назвал фаворита в мачте "Зенита" и ЦСКА
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"