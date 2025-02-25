Сообщается, что бразильский клуб снова попытается арендовать футболиста. В то же время красно-белые хотели бы сохранить игрока в составе команды до конца текущего сезона, тем более это позволяет действующий лимит на легионеров.
Хесус Медина выступает за московский "Спартак" с июля 2023 года. Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет 5 миллионов евро.
В текущем сезоне парагваец 19 раз выходил на поле в официальных матчах, забил в ворота соперника 3 гола, отдал партнерам по команде 2 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
СМИ: "Ботафого" сохраняет интерес к игроку "Спартака" Медине
По информации СМИ, парагвайский вингер московского "Спартака" Хесус Медина до сих пор остается в сфере интересов бразильского "Ботафого".
Фото: ФК "Спартак"