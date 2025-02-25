"Зенит" такая команда, которая каждый год должна завоевывать чемпионства, потому что бюджет такой… Видите, они даже покупают за 1,5 млн евро вот этих футболистов из ЦСКА (речь о Саше Зделаре – прим.), как на сдачу. Думаю, скорее всего, "Зенит" [выиграет чемпионат], хотя то, что "Краснодар" никого не взял, говорит о том, что "Краснодар" будет большим конкурентом для "Зенита", - приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".
Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России по футболу, который завоёвывал золотые медали в последних шести сезонах Российской Премьер-Лиги подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые после 18-го тура РПЛ с 39-ю набранными очками располагаются на втором месте в турнирной таблице, уступая промежуточному лидеру - "Краснодару" - по дополнительному показателю (результату личной встречи).
В 19-м туре РПЛ "Зенит" 1 марта на своём поле сыграет против московского ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Селюк: у "Зенита" такой бюджет, что они даже за 1,5 млн покупают футболистов из ЦСКА, как на сдачу
Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, достаточно ли нынешней обоймы петербургского "Зенита" для завоевания чемпионства в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"