« У Соболя были тяжелые отношения с мячом, он мне дал в угловой флажок — я и не побежал. После матча тренер поругал в раздевалке, вот и вся история. Если честно, я тогда уже не особо хотел играть за «Спартак», а тут еще и выпустили со скамейки на 15 минут — желания вообще не было», — цитирует Глушенкова Sport24.
Этот матч состоялся 26 августа 2020 года. Глушенков вышел на поле на 77-й минуте. «Спартак» одержал победу со счётом 1:0. Однако вскоре после этого он получил разрыв крестообразных связок и больше не выходил на поле в составе «Спартака».
В феврале 2021 года «Спартак» отдал игрока в аренду в «Химки». Затем последовала ещё одна аренда в «Крылья Советов». В 2022 году «Крылья» выкупили Глушенкова за 1,8 миллиона евро.
Глушенков — о своей последней игре за "Спартак": я уже не хотел играть за клуб, а тут еще и выпустили со скамейки
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков объяснил свою реакцию в одном из эпизодов матча против «Ротора» в сезоне-2020/21, который стал для него последним в составе московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"