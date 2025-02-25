«Кто для меня лучший игрок в РПЛ? Макс Осипенко! Очень сильный защитник – против него очень сложно играть, он много забивает для центрального защитника. Я считаю, что Осипенко – сильнейший защитник нашей лиги», — заявил Комаров «РБ Спорт».
Осипенко играет за «Ростов» с 2020 года, перейдя из «Тамбова» за 250 тысяч евро. В текущем сезоне он провел 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, где забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Кроме того, на его счету 5 игр в Кубке России. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего защитника составляет 5 миллионов евро.
Комаров назвал защитника "Ростова" Осипенко лучшим игроком РПЛ
Полузащитник «Ростова» Иван Комаров считает, что Максим Осипенко — сильнейший защитник Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"