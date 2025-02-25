«Реально вышел клуб «Алавес», причём никаких агентских историй, напрямую прислал предложение в клуб. Соответственно, нам клуб озвучил, нам стало интересно, мне было разрешено вести уже по личным условиям переговоры.
И потом буквально я два раза переговорил по телефону с той стороной, и через пару дней история вся вылезла опять в СМИ. Это не очень было хорошо на тот момент, потому что было рано вообще о чём-то говорить. А там было сказано, что всё уже точно — Баринов в «Алавесе» на таких-то условиях. Мне со стороны испанцев прилетело, что спортивному директору за два дня позвонило 15?16 российских журналистов», — заявил Банатин на на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В текущем сезоне Баринов провёл на поле 24 матча за «Локомотив», в которых отдал четыре результативные передачи. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
«Алавес» занимает 19-е место в чемпионате Испании, набрав 22 очка после 25 туров. Отрыв от 17-й строчки составляет всего одно очко.
Агент Баринова объяснил срыв трансфера игрока в "Алавес"
Представитель полузащитника «Локомотива» Павел Банатин рассказал, что переговоры с «Алавесом» были прерваны из-за утечки информации в СМИ.
Фото: ФК "Локомотив"