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Супруга Карпина прокомментировала информацию, что тренер может возглавить "Динамо"

Дарья Карпина, супруга экс-главного тренера Валерия Карпина, прокомментировала информацию, что ее муж может возглавить московское "Динамо".
Фото: социальные сети Дарьи Карпиной
"Нет. У Валеры есть место работы — сборная России. А в "Динамо" перешёл Глебов, и это никак не связано с мужем", - цитирует Карпину Sport24.

Сегодня, 25-го февраля, Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", новым главным тренером южан стал Джонатан Альба. Карпин продолжит работу в национальной команде России, ранее сообщалось, что российский специалист может возглавить московское "Динамо".

После 18-ти сыгранных туров "Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 26-ю очками, московское "Динамо" располагается на 4-й строчке с 35-ю очками в своем активе.

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