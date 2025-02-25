"Нет. У Валеры есть место работы — сборная России. А в "Динамо" перешёл Глебов, и это никак не связано с мужем", - цитирует Карпину Sport24.
Сегодня, 25-го февраля, Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", новым главным тренером южан стал Джонатан Альба. Карпин продолжит работу в национальной команде России, ранее сообщалось, что российский специалист может возглавить московское "Динамо".
После 18-ти сыгранных туров "Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 26-ю очками, московское "Динамо" располагается на 4-й строчке с 35-ю очками в своем активе.
Супруга Карпина прокомментировала информацию, что тренер может возглавить "Динамо"
Дарья Карпина, супруга экс-главного тренера Валерия Карпина, прокомментировала информацию, что ее муж может возглавить московское "Динамо".
Фото: социальные сети Дарьи Карпиной