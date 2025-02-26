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Маркиньос: удачи Алеррандро в России! Но только не в матчах со "Спартаком"

Полузащитник "Спартака" Маркиньнос отреагировал на переход Алеррандро в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Алеррандро — хороший человек. Мы вместе играли по юношам в "Атлетико Минейро", не раз жили вместе в гостиницах. ЦСКА взял классного нападающего, а я рад за старого знакомого. Он приехал в сильный чемпионат, РПЛ — большая лига. Здесь отличные стадионы, поля, болельщики. Удачи Алеррандро в России! Но только не в матчах с нами, ха-ха!" - цитирует Маркиньоса "Чемпионат".

Алеррандро перешел в московский ЦСКА из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 4,2 миллионов евро и заключил контракт до конца 2027 года. В 2024 году нападающий провел за бразильскую "Виторию" во всех турнирах 52 матча и отметился 21-м забитым мячом и 7-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 4 миллиона евро.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. Красно-белые располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице с 37-ю очками в своем активе.

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