Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
22:30
ЭвертонНе начат
Ноттингем Форест
22:30
АрсеналНе начат
Манчестер Юнайтед
22:30
ИпсвичНе начат
Тоттенхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
23:15
НьюкаслНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
23:30
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
ЭмполиНе начат

Кубок Германии

Новости
РБ Лейпциг
22:45
ВольфсбургНе начат

Сборная Шри-Ланки готова провести товарищеский матч с Россией

Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат высказался о возможном проведении матча с Россией.
Фото: РФС
сборной России уже запланированы соперники на мартовские матчи, у Шри-Ланки тоже есть игры отбора к чемпионату мира. Но матч в этом году возможен — мы открыты к предложениям от российской стороны. После марта есть еще три окна, чтобы организовать эту товарищескую встречу, и это желание у нас есть", - цитирует Сампата Sport24.

Напомним, что ранее РФС объявил ближайших соперников сборной России на товарищеские матчи: в марте национальная команда России примет на своем поле Замбию, а в июне сыграет на своем поле с Нигерией и проведет выездную встречу с Белоруссией. В 2024 году сборная России одержала пять сухих побед в пяти товарищеских матчах. Победа над Брунеем со счетом 11:0 стала самой крупной в истории сборной России.

На данный момент сборная России располагается на 34-й строчке в рейтинге национальных команд ФИФА, Шри-Ланка в этом рейтинге занимает 200-е место из 211-ти.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится