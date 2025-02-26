"У сборной России уже запланированы соперники на мартовские матчи, у Шри-Ланки тоже есть игры отбора к чемпионату мира. Но матч в этом году возможен — мы открыты к предложениям от российской стороны. После марта есть еще три окна, чтобы организовать эту товарищескую встречу, и это желание у нас есть", - цитирует Сампата Sport24.
Напомним, что ранее РФС объявил ближайших соперников сборной России на товарищеские матчи: в марте национальная команда России примет на своем поле Замбию, а в июне сыграет на своем поле с Нигерией и проведет выездную встречу с Белоруссией. В 2024 году сборная России одержала пять сухих побед в пяти товарищеских матчах. Победа над Брунеем со счетом 11:0 стала самой крупной в истории сборной России.
На данный момент сборная России располагается на 34-й строчке в рейтинге национальных команд ФИФА, Шри-Ланка в этом рейтинге занимает 200-е место из 211-ти.
Сборная Шри-Ланки готова провести товарищеский матч с Россией
Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат высказался о возможном проведении матча с Россией.
Фото: РФС