Сообщается, что клуб поддерживает испанского специалиста, видит перспективу и готов рассматривать как долгосрочный проект. Ранее Альба в тренерском штабе Карпина отвечал за аналитику, подготовку видеоматериала и работу над стандартами.
Кроме того, на посту спортивного директора останется Алексей Рыскин, а на посту президента клуба - Арташес Арутюнянц. "Ростов" планирует и дальше опираться на молодых российских футболистов, а продавать игроков максимально выгодно для клуба.
В текущем сезоне РПЛ "Ростов" с 26 очками, набранными в 18 матчах, располагается на седьмом месте в турнирной таблице. В 19-м туре ростовчане 2 марта на своем поле сыграют против московского "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Ростов" не ищет главного тренера, клуб поддерживает Альбу
По информации СМИ, футбольный клуб "Ростов" после ухода Валерия Карпина и назначения Джонатана Альбы не занимается поисками нового главного тренера.
Фото: ФК "Ростов"