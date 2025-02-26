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"РБ Спорт": "Ростов" не ищет главного тренера, клуб поддерживает Альбу

По информации СМИ, футбольный клуб "Ростов" после ухода Валерия Карпина и назначения Джонатана Альбы не занимается поисками нового главного тренера.
Фото: ФК "Ростов"
Сообщается, что клуб поддерживает испанского специалиста, видит перспективу и готов рассматривать как долгосрочный проект. Ранее Альба в тренерском штабе Карпина отвечал за аналитику, подготовку видеоматериала и работу над стандартами.

Кроме того, на посту спортивного директора останется Алексей Рыскин, а на посту президента клуба - Арташес Арутюнянц. "Ростов" планирует и дальше опираться на молодых российских футболистов, а продавать игроков максимально выгодно для клуба.

В текущем сезоне РПЛ "Ростов" с 26 очками, набранными в 18 матчах, располагается на седьмом месте в турнирной таблице. В 19-м туре ростовчане 2 марта на своем поле сыграют против московского "Динамо".

Источник: "РБ Спорт"

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