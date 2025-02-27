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Тренер "Акрона" Тедеев отреагировал на слухи об интересе "Кайрата" к Дзюбе

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал информацию о заинтересованности казахстанского "Кайрата" в услугах нападающего тольяттинского клуба Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Абсолютно ничего об этом не знаю. Слух — это слух. Я в данной ситуации с Артемом даже на эту тему не разговаривал ни разу, не вижу в этот никакого смысла. Он работает, тренируется, он вместе с командой в хорошем расположении духа и настроении. Надеюсь, эта часть для него будет еще лучше, чем первая половина чемпионата", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".

Ранее президент казахстанского "Кайрата" высказал желание приобрести российского нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы с целью усиления команды перед выступлением в Лиге чемпионов. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего футболиста в 1,8 миллион евро.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 11 официальных матчах, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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