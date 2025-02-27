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Бубнов — о трансферной кампании "Краснодара" и "Локомотива": этим клубам особо никто и не нужен

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал отсутствие крупных приобретений у «Краснодара» и «Локомотива» в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"
«Краснодар» и «Локомотив» обошлись в зимнее трансферное окно без крупных приобретений, но и это нестрашно. «Краснодару» особо никто и не нужен. У «быков» высокая конкуренция за место в основном составе. Хватает хороших игроков и на скамейке запасных. Конечно, сильные игроки никому не помешают, но таких команда Галицкого подписать не смогла, а покупать слабее не было смысла. Аналогичная ситуация и у «железнодорожников». Они хотели, но не сумели, однако делать из этого трагедию не нужно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Уже 28 февраля «Локомотив» проведёт свой первый матч в рамках возобновлённого чемпионата Российской Премьер-Лиги. В этот день команда отправится в гости к «Динамо» из Махачкалы.

«Краснодар», в свою очередь, 1 марта сыграет на домашнем стадионе против «Крыльев Советов».

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