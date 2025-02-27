"Недовольства в словах Семака не вижу. Он хочет, чтобы было больше времени у новых футболистов. Например, Зделар совсем поздно присоединился к команде. "Зенит" взял, кого хотел. Что касается трансферов Саласара и Перейры, которые сорвались, ничего страшного в этом нет. С кем-то удается договориться, а с кем-то нет. "Зениту" грех жаловаться на трансферную кампанию", - приводит слова Горшкова "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел бразильского вингера Луиса Энрике (у бразильского "Ботафого" за 33 млн евро) и сербского опорного полузащитника Сашу Зделара (у московского ЦСКА за 1,3 млн евро). Кроме того, сине-бело-голубые до конца текущего сезона арендовали у турецкого "Фенербахче" правого защитника Огнена Мимовича, а также вернули из аренды в сербском "Црвене Звезде" словенского защитника Ваню Дркушича.
Горшков: "Зениту" грех жаловаться на трансферную кампанию
Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков прокомментировал слова главного тренера петербургского клуба Сергея Семака о том, что новых футболистов в команде не так много.
Фото: ФК "Зенит"