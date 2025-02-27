"Игорь - взрослый парень, и он сам для себя решит, чем ему заниматься. Я никогда не вмешиваюсь в чужую судьбу. Если меня спрашивают, пытаюсь помочь, подсказать. Но человек должен сам выбирать свою судьбу, потому что иначе будет очень удобно сказать: "Он мне посоветовал, значит, он виноват", - приводит слова Гинера "РИА Новости".
38-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев имеет действующий контракт с футбольным клубом. Его срок рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. В ткущем сезоне голкипер в составе "армейцев" в общей сложности принял участие в 17 официальных матчах, в которых 7 раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а в остальных 10 играх всего пропустил 14 голов.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет 1 миллион евро.
Гинер - о будущем Акинфеева: Игорь должен сам выбирать, чем ему заниматься
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос, видит ли он в голкипере "армейского" клуба Игоре Акинфееве тренерские задатки.
Фото: ПФК ЦСКА