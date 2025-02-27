"Работа Вагнера в ЦСКА? Он еще не закончил играть, и у него действующий контракт. Но я еще не разговаривал с Вагнером, чтобы узнать, что он думает по этому поводу", - приводит слова Феррейры Sport24.
Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев допустил возможность перехода Вагнера Лава на должность скаута в "армейский" клуб. Более того, функционер заявил, что уже общался с бразильским форвардом на предмет сотрудничества.
Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 гг., а в настоящее время 40-летний футболист играет за "Аваи", который принимает участие во втором дивизионе чемпионата Бразилии.
Агент высказался о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА
Эвандро Феррейра, агент бывшего футболиста московского ЦСКА Вагнера Лава, отреагировал на слухи о возможном переходе бразильца на должность скаута в "армейский" клуб.
Фото: УЕФА