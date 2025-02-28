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Камоцци: сомневаюсь, что Карпин сможет тренировать в Европе

Итальянский агент Франко Камоцци считает, что Валерий Карпин не сможет найти работу в Европе.
Фото: ФК "Ростов"
"Карпин – очень хороший тренер. Он проделал хорошую работу в "Ростове". Но я сомневаюсь, что Карпин сможет тренировать в Европе. Ему будет непросто там", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", специалист продолжит занимать аналогичную должность в национальной команде России.

После 18-ти сыгранных туров южане занимают 7-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. Новым главным тренером "Ростова" стал Джонатан Альба, ранее работавший в тренерском штабе Карпина.

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