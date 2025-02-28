"Спартаку" нельзя отказывать. Это топ-клуб. Какие тут могут быть сомнения? Я понимал, что в ЦСКА у меня шансов нет и во многих командах вратарей в избытке", - цитирует Помазуна "Чемпионат".
Илья Помазун перешел в московский "Спартак" из ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,2 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. Ранее голкипер был отстранен от работы с основной командой "армейцев" из-за того, что в интервью допустил свой переход в "Спартак". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.
Помазун ранее выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал". Всего на счету голкипера 105 матчей в РПЛ, 144 пропущенных мяча и 26 встреч "на ноль".
Помазун - о переходе в "Спартак": красно-белым нельзя отказывать - это топ-клуб
Голкипер Илья Помазун рассказал, как принимал решение о переходе в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"