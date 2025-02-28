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Силкин: "Динамо" будет бороться с "Краснодаром" за попадание в топ-3 РПЛ

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин считает, что бело-голубые будут бороться за попадание в топ-3 РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Кажется, что в этом сезоне "Динамо" будет нереально выиграть РПЛ, конкуренты очень сильны. Думаю, что "Динамо" будет бороться за тройку с "Краснодаром". Им будет за радость стать третьими в этом году", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".

По итогам прошлого сезона команда Марцела Лички стала бронзовым призером чемпионата России, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко. "Краснодар" завоевал серебряные медали.

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