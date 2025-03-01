Экс-форвард сборной России Федор Смолов может остаться в "Краснодаре" еще на один сезон. Как сообщает "Евро-футбол", "Краснодар" планирует обсудить с футболистом возможное продление истекающего летом текущего года контракта этой весной. По данным источника, продление действующего соглашение будет зависеть от выступлений Смолова в весенней части РПЛ.
Федор Смолов вернулся в "Краснодар" после ухода из "Динамо" в статусе свободного агента летом 2024 года. Ранее форвард выступал за "быков" с июле 2015 года по август 2018. В текущем сезоне на счету Смолова 4+3 по системе "гол+пас" в 20 матчах во всех турнирах.
Источник: "Краснодар" планирует предложить Федору Смолову новый контракт
"Краснодар" рассматривает возможность сохранения в своем составе нападающего Федора Смолова на будущий сезон.
Фото: официальный сайт "Краснодара"