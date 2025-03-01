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Морозов: в академии "Спартака" Миранчуки играли в испанский футбол, а потом стали играть в локомотивский

Экс-тренер "Спартака" Геннадий Морозов поделился воспоминаниями об игре полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в академии красно-белых.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Когда я был директором, при мне в академии "Спартака" были братья Миранчуки. Они играли в испанский футбол, а потом перешли в "Локомотив" и стали играть в локомотивский. Но выросли они в хороших футболистов, игроков сборной России. Из "Спартака" их отчислил старший тренер Бодров. Другой тренер Пискарёв не хотел их отчислять, но Бодров решил иначе", - заявил Морозов.

Братья Алексей и Антон Миранчуки являются воспитанниками московского "Локомотива". Осенью 2020 года Алексей Миранчук перебрался из стана "железнодорожников" в итальянскую "Аталанту". в составе которой в последствии стал победителем Лиги Европы. С лета 2024 года Алексей Миранчук выступает в МЛС за клуб "Атланта Юнайтед".

Антон Миранчук выступал за "Локомотив" до лета 2024 года. Перед стартом текущего сезона футболист перебрался в "Сьон" из чемпионата Швейцарии. Всего на счету россиянина два гола и голевая передача в 14 матчах швейцарской Суперлиги.

Источник: Legalbet

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