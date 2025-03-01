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Мостовой: я просто не пойму, если "Спартак" со всеми приобретениями не обыграет "Оренбург" дома

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ "Спартак" - "Оренбург".
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Это должна быть довольно-таки уверенная победа. Да, мы не видели "Оренбург" на предсезонке, но они тоже готовились. Но я просто не пойму, если "Спартак" со своим составом, всеми этими приобретениями, скамейкой не обыграет оренбуржцев у себя дома. "Оренбургу" еще повезло, что первая часть чемпионата закончилась перед этой игрой, а то так бы три-четыре точно пропустили бы", - заявил Мостовой.

Московский "Спартак" примет на своем поле "Оренбург" в рамках 19-го тура чемпионата России. Игра пройдет в воскресенье. 2 марта. Матч первого круга между командами состоялся в первом туре и завершился победой "Оренбурга" (2:0). Осенняя часть чемпионата завершилась для "Спартака" 6-матчевой серией побед.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе подопечных Деяна Станковича 37 набранных очков. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет два очка. "Оренбург", в свою очередь, располагается на последнем месте с восьмью очками. Отставание от зоны стыков - шесть очков.

Источник:"Матч ТВ"

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