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Николич раскрыл детали перехода Зделара из ЦСКА в "Зенит"

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал о деталях перехода опорного полузащитника сборной Сербии Саши Зделара из "армейского" клуба в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Правда ли, что я не видел его в ЦСКА? То, что пишут в интернете – неправда. То, что у Зделара был контракт до лета – условность. Если бы он сыграл ещё 3-4 игры, то контракт с Сашей бы автоматически продлился на год. Если бы Зделар остался в ЦСКА, он бы точно сыграл 5 игр. Надо иметь правильную информацию, потом только обсуждать. Сейчас я вам помог в этом плане", - приводит слова Николича "Советский спорт".

29-летний опорный полузащитник сборной Сербии Саша Зделар в последний день зимнего трансферного окна, 20 февраля 2025 г., перешёл из московского ЦСКА в петербургский "Зенит". Согласно опубликованной в СМИ информации, сине-бело-голубые были вынуждены оплатить "армейцам" компенсацию в размере 1,3 миллион евро. Контракт, который футболист подписал с клубом из Санкт-Петербурга, рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.

В составе ЦСКА Зделар с июля 2022 года принял участие в 96 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 19 желтых карточек.

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