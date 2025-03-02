"Соболев, видимо, вообще никогда не будет готов. Глядя как он вышел на замену, плюс что у "Зенита" нет нападающего, Семак все равно что-то придумывает, выпускает каких-то других футболистов — в итоге дает шанс... И Александр так бездарно два раза симулирует в штрафной, где должен был себя проявлять: стоять на ногах и забивать. Это, честно говоря, смешно смотрелось. Если он не пересмотрит отношение к футболу, то уже не будет играть", - приводит слова Быстрова "Советский спорт".
1 марта в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались петербургский "Зенит" и московский ЦСКА. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась вничью со счётом 0:0.
Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев не попал в стартовый состав команды, но вышел на замену на 75-й минуте игры. Для форварда этот матч стал 17 официальным в составе "Зенита" - на его счету на данный момент 2 забитых гола, 1 отданная голевая передача и 3 полученные желтые карточки.
Быстров - о симуляции Соболева: бездарно, смотрелось смешно
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался об игре нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"