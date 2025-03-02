— Выбирая между Крымом и Мальдивами, где бы отдохнули?
— Крым, конечно! Даже если бы там было до 20 градусов. Какие могут быть сомнения? Крым — 100 процентов!
— Сколько тратите денег за отдых в Крыму?
— Чтобы хорошо отдохнуть 12-14 дней с семьей, где-то 600 тысяч рублей.
Дмитрий Скопинцев, который с января 2020 года выступает за московское "Динамо" на позиции левого защитника, в текущем сезоне в общей сложности принял участие в 20 официальных матчах, отдал партнерам по команде 1 голевую передачу и получил 1 жёлтую карточку.
Действующий контракт 28-летнего футболиста, чья рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро, с московским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2029 года.
Источник: "РБ Спорт"
Скопинцев: для отдыха выберу не Мальдивы, а Крым - на 14 дней там надо 600 тыс. рублей
Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев поделился своим мнением об отдыхе в Крыму.
Фото: ФК "Динамо" Москва