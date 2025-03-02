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Скопинцев: уверен, в "Зените" на скамейке не сидел бы

Левый защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев поделился мнением о своих перспективах возможного выступления за петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Я верил в свой уровень и в играх против того же "Зенита" выдавал всегда хорошие матчи. Играл и понимал: по физическим и техническим показателям мог бы там играть. Уверен в этом, и никто меня не переубедит. Уверен, что не сидел бы там на скамейке. Если они интересовались мною, то понимали, на что я способен — зачем платить большие деньги за игрока запаса?", - приводит слова Скопинцева "РБ Спорт".

По информации СМИ, петербургский "Зенит" в январе 2024 года был заинтересован в услугах левого защитника московского "Динамо" Дмитрия Скопинцева и предлагал бело-голубым за переход футболиста 6 миллионов евро. Однако трансфер так и не случился, а летом 2024 года защитник продлил контракт со столичным клубом на срок до 30 июня 2029 года.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 3 миллиона евро. В текущем сезоне Скопинцев сыграл в 20 матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 1 желтую карточку.

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