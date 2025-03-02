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Рапопорт: высказывания Орлова не нравились руководителям "Зенита"

Бывший тренер и спортивный директор "Зенита" Борис Рапопорт высказался о спортивном комментаторе Геннадии Орлове.
Фото: "Радио Зенит"
"У него есть своё мнение, и он не боится его высказывать. Геннадий ни под кого не подлаживается и говорит то, что есть. В этом его уникальность. Высказывания Орлова порою не нравились не только московским специалистам, но и руководителям "Зенита". Его даже отодвигали от работы на матчах команды. Но это его точка зрения, с которой можно соглашаться или не соглашаться. Это его отличительная черта", - приводит слова Рапопорта "Чемпионат".

Сегодня, 2 марта, известному российскому спортивному комментатору и журналисту Геннадию Орлову исполнилось 80 лет. На протяжении долгого времени он считается голосом петербургского "Зенита" и неотъемлемой частью данного футбольного клуба.

Геннадий Орлов в 1965 году получил звание Мастера спорта СССР, в 2001 году - Заслуженного работника культуры РФ. Кроме того, в 2006 году Геннадию Орлову присудили Орден Дружбы, а в 2008 году он получил премию "ТЭФИ" в номинации "спортивный комментатор".

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