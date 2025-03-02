"По игре "Оренбург" на меня хорошее впечатление произвел. Единственное, команду подвело удаление в начале второго тайма. В ином случае могли бы еще большее сопротивление оказать. Думаю, здесь есть вина тренерского штаба, что не догадались Сидорова поменять в перерыве. Он проводил в целом неплохой матч, но играл против Маркиньоса, резкого футболиста с хорошим дриблингом. Риск повторно нарушить правила против бразильца был высоким", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Футбольный клуб "Оренбург" 2 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде встречался с московским "Спартаком" и проиграл со счётом 0:2. Первый гол был пропущен на 51-й минуте (отличился Манфред Угальде), а второй гол - на 90+6-й минуте (отличился новобранец красно-белых Пабло Солари).
Отметим, что с 58-й минуты "Оренбург" играл в меньшинстве, поскольку вторую жёлтую карточку получил защитник команды Максим Сидоров. В связи с этим поражением у "Оренбурга" в активе осталось 8 очков, которые позволяют на данный момент занимать последнее, шестнадцатое место.
Бубнов обвинил тренерский штаб "Оренбурга" в неверном решении по ходу матча со "Спартаком"
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение "Оренбурга" а матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (0:2).
Фото: ФК "Оренбург"