Карпин: решение об уходе из "Ростова" было принято еще в декабре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему решил покинуть « Ростов », подчеркнув, что это решение было принято заранее.

Фото: ФК "Ростов"

«Решение было принято еще в декабре с «Ростовом», и оно предусматривало, что мне нужно сконцентрироваться на сборной — теперь всё внимание будет уделено ей. Кроме того, мне лично нужна пауза после трех лет работы и в «Ростове», и в сборной», — цитирует Карпина «Россия 24».



25 февраля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц официально сообщил об уходе 56-летнего специалиста Валерия Карпина. Карпин возглавлял клуб с 2019 года, а с 2021 года также работал со сборной.



На должность главного тренера «Ростова» был назначен главный аналитик из штаба Валерия Карпина — Джонатан Альба.