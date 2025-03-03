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Карпин опроверг слухи о связи своего ухода из "Ростова" с изменением губернатора

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи, согласно которым его уход из клуба мог быть связан с изменениями в управлении после смены губернатора Ростовской области.
Фото: ФК "Ростов"
«Ни одного процента эта версия не имеет, она точно нерабочая. Я говорил, что мой уход может случиться в любой момент», — заявил Карпин на канале «Россия 24».

Напоминаем, что Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и снова с 2022 по 25 февраля 2025 года. На его место назначен испанец Джонатан Альба, который ранее входил в тренерский штаб Карпина в должности главного аналитика.

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