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"СЭ": "Динамо" обратилось в ЭСК по поводу эпизода с Тюкавиным

Московское "Динамо" направило обращение в ЭСК по итогам матча 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, столичное "Динамо" обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с просьбой проанализировать работу судейской бригады в матче 19-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:1).

Сообщается, что представители бело-голубых выражают несогласие с решением главного судьи Кирилла Левникова, который не назначил пенальти в ворота хозяев поля на 17-й минуте игры. Напомним, в том эпизоде защитник ростовчан Максим Осипенко в своей штрафной площади руками задержал и повалил на газон нападающего гостей Константина Тюкавина.

Однако арбитр не отреагировал на это нарушение, как и его видеоассистенты Василий Казарцев и Виталий Мешков.

Источник: "СЭ"

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