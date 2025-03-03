По информации источника, столичное "Динамо" обратилось в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с просьбой проанализировать работу судейской бригады в матче 19-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:1).
Сообщается, что представители бело-голубых выражают несогласие с решением главного судьи Кирилла Левникова, который не назначил пенальти в ворота хозяев поля на 17-й минуте игры. Напомним, в том эпизоде защитник ростовчан Максим Осипенко в своей штрафной площади руками задержал и повалил на газон нападающего гостей Константина Тюкавина.
Однако арбитр не отреагировал на это нарушение, как и его видеоассистенты Василий Казарцев и Виталий Мешков.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Динамо" обратилось в ЭСК по поводу эпизода с Тюкавиным
Московское "Динамо" направило обращение в ЭСК по итогам матча 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Динамо"