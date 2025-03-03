"Это неправильно! Мне не нравится решение главного тренера сборной России. Чем думает Карпин? Давайте ещё Марио Фернандеса вызовем на правый фланг. Он же никакущий уже! Есть Круговой, отличный футболист, работящий парень. А этого бразильца зря вызвали, полнейший бред, я считаю. Не надо таких включать в список. Получил гражданство – ладно, но никаких матчей за сборную. За нашу национальную команду должны выступать только россияне. Точка!", - приводит слова Пономарева "Советский спорт".
3 марта Российский Футбольный Союз опубликовал составленный тренерским штабом под руководством Валерия Карпина расширенный список футболистов, вызванных на мартовский учебно-тренировочный сбор национальной команды. В число 42 вызванных футболистов попал левый защитник и капитан петербургского "Зенита" Дуглас Сантос.
Он является уроженцем Бразилии, но после того, как пошёл шестой год его выступления в составе сине-бело-голубых, Сантос в октябре 2024 года был принят в российское гражданство. Более того, ФИФА разрешила выступать за сборную России, а в Российской Премьер-Лиге он перестал считаться легионером.
Пономарёв: Сантоса зря вызвали в сборную России. Это полнейший бред. Чем думает Карпин?
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением о включении защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса в расширенный список сборной России.
Фото: ФК "Зенит"