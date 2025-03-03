Радимов — о падениях Соболева: дельфин ныряет артистичнее. Может, пингвин?

«Ну, скажем так, первое падение — это комедия, конечно. Причем я так и не понял, зачем Соболев падал. Он был первым на мяче — подставляй корпус и расстреливай Акинфеева. Я думаю, что он заранее нацелился на это. Но назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберет животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь. (Смеется.)», — цитирует Радимова «РБ Спорт».
Александр Соболев начал матч с ЦСКА на скамейке запасных. Нападающий, который перешёл в «Зенит» из московского «Спартака», вышел на поле на 75-й минуте, заменив вингера сине-бело-голубых Андрея Мостового.
В текущем сезоне Александр провёл 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.