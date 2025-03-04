«В РПЛ любая команда может навязать борьбу лидерам. Тем более, сразу после выхода с предсезонки. Пока команды не набрали игровой тонус, им только предстоит его найти. Лидеры еще прибавят, команды слабее — тоже. «Крылья» неплохо вошли во вторую часть сезона, у них есть все шансы выступить успешно и остаться в РПЛ», — заявил Глеб Metaratings.
Ранее Александр Глеб выступал за «Крылья Советов» с 2012 по 2014 год, а также возвращался на полгода в 2017-м. В общей сложности в Российской Премьер-Лиге он провёл 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
За свою карьеру Глеб играл в таких известных командах, как «Арсенал», «Барселона», с которой он выиграл требл в сезоне 2008/09, и «Штутгарт».
Глеб: в РПЛ любая команда может навязать борьбу лидерам
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб оценил игру самарского клуба в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) и поделился мнением о перспективах команды в оставшейся части сезона.
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