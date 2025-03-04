"Манфред хорошо проявил себя осенью. Интерес к нему в Европе — естественный процесс. Зимой конкретных предложений не было. У него длительный контракт. По тому, как будет складываться карьера, посмотрим летом", - цитирует Малышева "Чемпионат".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 17 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 15 миллионов евро, контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года. В зимнее трансферное окно сообщалось, что к Угальде проявляют интерес несколько европейских клубов.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками.
В "Спартаке" высказались о возможном продлении контракта с Угальде
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал, планирует ли клуб продливать контракт с форвардом Манфредом Угальде.
Фото: ФК "Спартак"