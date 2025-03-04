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Вратарь "Химок" Кокарев: по игре и по именам у нас команда точно не под вылет

Голкипер Никита Кокарев уверен, что "Химки" должны остаться в РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Химки"
- В матче против "Факела" мы показали хорошую игру, такая команда не должна вылететь. По игре, по именам у нас команда точно не под вылет. Мы стопроцентно должны остаться в РПЛ. Сделаем все, что от нас зависит для этого.

В воскресенье, 2 марта, состоялся матч в рамках 19-го тура РПЛ, в котором "Химки" принимали на своем поле воронежский "Факел". Игра завершилась минимальной победой подмосковной команды со счетом 1:0. Таким образом красно-черные набрали 19 очков и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. От зоны стыковых матчей их отделяет один балл.

Источник: "Матч ТВ"

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