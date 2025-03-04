"Я абсолютно убеждён в том, что нужен российский костяк. Опыт и достижения это подтверждают. В роли этого косяка выступали братья Березуцкие, Акинфеев, Игнашевич, Алдонин. Сегодня есть молодые и не совсем молодые ребята, которые претендуют на эту роль, но мы хотим эту тенденцию сохранить. Я считаю, что очень важно нашим молодым российским ребятам давать шанс, терпеть", - приводит слова Бабаева Metaratings.
После 19-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА с 32-я набранными очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице.
В последней игре "армейцы" на выезде сыграли вничью с петербургским "Зенитом" (0:0). В следующем туре красно-синие 8 марта на своём поле встретятся с подмосковными "Химками". Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени.
Бабаев: ЦСКА нужен российский костяк как раньше - Березуцкие, Акинфеев, Игнашевич
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задаче "армейцев" построить в будущем команду, основанную на российских молодых игроках.
Фото: ПФК ЦСКА