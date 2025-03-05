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"Доказывает свое прозвище". Экс-арбитр ФИФА считает, что Соболев должен был получить жёлтую карточку за нырок в матче с ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев заявил, что первое падение нападающего "Зенита" Александра Соболева в матче с ЦСКА заслуживает желтой карточки.
Фото: ФК "Зенит"
"Есть падения, которые 50 на 50, за них можно наказывать или нет. Но тут действительно очевидная попытка обмануть судью. Мяч под ногой, забивай. Да, есть контакт с игроком, есть небольшая задержка, но он падает не из-за нее. Александр Соболев показывает нырок и доказывает свое прозвище, которое к нему прилипло и с которым он порой соглашается в соцсетях", - приводит слова Николаева "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" 1 марта на своем поле в рамках 19-го тура РПЛ встречался с московским ЦСКА. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Нападающий "Зенита" Александр Соболев вышел на поле на 75-й минуте, заменив Андрея Мостового. До финального свистка форвард в двух эпизодах Соболев совершил падение в штрафной площади ЦСКА. Главный судья матча Сергей Иванов в ответ на это не назначал пенальти, но и не показал нападающему желтую карточку.

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