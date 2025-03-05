«Спартак» привез качественных ребят, но переплатили. При этом не взяли игроков на позиции, где требовалось усиление. Номинального форварда не взяли, в оборону никого не взяли. Посмотрите, с «Оренбургом» три стопроцентных шанса было — а мы говорим о последней команде лиги. Но тем не менее есть качество. «Спартак» будет забивать. Солари, например, очень хорошее впечатление оставил. Посмотрим, что будет происходить, но проблемы в обороне не исчезли», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».
«Спартак» стал единственной командой из топ-6 Российской Премьер-Лиги, которая одержала победу в первом матче после возобновления чемпионата. После 19 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 40 очков. По дополнительным показателям он уступает только «Зениту», у которого такое же количество очков.
Корнеев: "Спартак" привез качественных ребят, но при этом не взяли игроков на позиции, где требовалось усиление
Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев заявил, что московский «Спартак» зимой не закрыл ключевые проблемные позиции, несмотря на серьёзные траты.
Фото: ФК "Спартак"