- Команда сыграла с "Динамо" очень хорошо, за несколько дней не может ничего поменяться, потому что зимой команда готовилась с Карпиным. Альба был всегда в команде, ничего принципиально не поменял – футболисты те же, схема та же. Карпина нет только физически.
В 19-м туре российской Премьер-лиги "Ростов" под руководством нового главного тренера Джонатана Альбы сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1.
Напомним, 43-летний испанский специалист возглавил ростовчан после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина. Альба входил в тренерский штаб Карпина с 2018 года и занимал должность главного аналитика. Вместе с Карпиным он работал в национальной сборной России, а в 2022 году вернулся в ростовскую команду.
Источник: "Матч ТВ"
Черданцев: футболисты у "Ростова" те же, схема та же. Карпина нет только физически
Футбольный комментатор Георгий Черданцев не заметил перемен в игре "Ростова" после того, как Валерий Карпин покинул команду.
Фото: ФК "Ростов"