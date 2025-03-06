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Семак: готов ли сыграть Луис Энрике? Мы решим ближе к игре

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о возможном участии Луиса Энрике в матче 20-го тура РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"
"Что он сыграет 90 минут — это маловероятно. Насколько и сколько сможет помочь — это мы решим ближе к игре. Он всего несколько дней тренируется в общей группе, поэтому решение предстоит принять вместе с медицинским штабом: готов ли Луис Энрике к игре, и если да, сколько может провести на поле", - цитирует Семака "Матч ТВ".

Луис Энрике перешел в петербургский "Зенит" из "Ботафого" в результате обмена - в обратном направлении последовал нападающий Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Энрике в 22 миллиона евро, контракт нападающего с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года. Бразилец отсутствовал в заявке на матч 19-го тура РПЛ с ЦСКА.

После 19-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. В 20-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде с воронежским "Факелом".

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