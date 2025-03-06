"Как прошла встреча с Кахигао? Мы познакомились на матче. Говорили о спартаковских ребятах – Денисове, Умярове, Литвинове и так далее… Кахигао делился впечатлениями о российском футболе и российской действительности. Мне интересны мнения Кахигао изнутри, так получим больше информации о кандидатах из "Спартака", - цитирует Карпина "Советский спорт".
Франсис Кахигао стал спортивным директором московского "Спартака" этой зимой, сменив на посту Томаша Амарала. Ранее Кахигао работал в турецком "Галатасарае", лондонском "Арсенале" и сборной Чили.
Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" в конце февраля, на данный момент специалист занимает аналогичную должность в национальной команде России. Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В марте сборная России проведет товарищеский матч с Замбией, а в июне сыграет с Нигерией и Белоруссией.
Карпин: мне интересны мнения Кахигао изнутри
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о знакомстве со спортивным директором "Спартака" Франсисом Кахигао.
Фото: РФС