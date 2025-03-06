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Мовсисян: нет сомнений, что "Краснодар" станет чемпионом России

Экс-игрок "Краснодара" Юра Мовсисян высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мне очень нравится видеть "Краснодар" на первом месте в чемпионате России. И нет сомнений, что они выиграют его. Галицкий, Хашиг и Фундукян построили клуб с идеей, с мечтой. И осуществляют её. Люди могут говорить много, но часто ничего не делают. А они сделали всё это сами, своими усилиями. Недавно осуществилась мечта — 11 воспитанников академии на поле. Покажите мне ещё один клуб, который такое сделал", - цитирует Мовсисяна "Чемпионат".

После 19-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками, на второй строчке располагается московский "Спартак" с таким же количеством очков, тройку лидеров замыкает петербургский "Зенит" с 40 очками в своем активе.

По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева стала серебряным призером чемпионата России. Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду, а также действующим обладателем Кубка и Суперкубка России. В мае 2025 года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.

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