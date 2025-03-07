Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
18:00
КраснодарНе начат
Локомотив
20:15
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Черноморец
15:00
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
22:45
МонакоНе начат

Пьянич: российским игрокам не хватает креатива и фантазии

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился мнением о недостатках в игре российских футболистов.
Фото: ФК ЦСКА
«Чего не хватает? Фантазии и креатива. Этого не хватает части российских игроков. Хотел бы видеть больше смелости, больше фантазии», — заявил Пьянич «Чемпионату».

Ранее Миралем Пьянич выступал за такие известные клубы, как «Лион», «Рома», «Ювентус» и «Барселона».

В сентябре 2024 года он присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента. За это время он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона, и существует возможность его продления ещё на один год. Текущая рыночная стоимость 34-летнего полузащитника составляет 2,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится