«Чего не хватает? Фантазии и креатива. Этого не хватает части российских игроков. Хотел бы видеть больше смелости, больше фантазии», — заявил Пьянич «Чемпионату».
Ранее Миралем Пьянич выступал за такие известные клубы, как «Лион», «Рома», «Ювентус» и «Барселона».
В сентябре 2024 года он присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента. За это время он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона, и существует возможность его продления ещё на один год. Текущая рыночная стоимость 34-летнего полузащитника составляет 2,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Пьянич: российским игрокам не хватает креатива и фантазии
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился мнением о недостатках в игре российских футболистов.
Фото: ФК ЦСКА