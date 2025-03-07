"Тяжело что-то сказать. Мы стараемся, создаем достаточное количество моментов, что-то получается, что-то — нет. Будем стараться, нам нужно добиться хотя бы первой победы весной и начать серию", - приводит слова Батракова Sport24.
Сегодня, 7-го марта, московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче 20-го тура РПЛ - 1:1. Забитыми мячами отметились: Алексей Батраков и Максим Самородов.
После 20-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 21-м туре Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" примут на своем поле московское "Динамо", которое располагается на пятой строчке в турнирной таблице.
"Локомотив" сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Батраков: мы стараемся, создаем достаточное количество моментов, что-то получается, что-то — нет
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков высказался о ничейном результате в матче 20-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"