Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
1 - 2 1 2
РостовЗавершен
Факел
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
ХимкиЗавершен
Динамо
4 - 0 4 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Алания
0 - 0 0 0
ТюменьЗавершен
КАМАЗ
3 - 0 3 0
ЧайкаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Манчестер СитиЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
ИпсвичЗавершен
Ливерпуль
3 - 1 3 1
СаутгемптонЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
0 - 1 0 1
Астон Вилла2 тайм
Вулверхэмптон
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
2 - 1 2 1
ЛеганесЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
ВильярреалЗавершен
Валенсия
2 - 1 2 1
Вальядолид2 тайм
Барселона
23:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
1 - 1 1 1
ВенецияЗавершен
Парма
2 - 2 2 2
ТориноЗавершен
Лечче
2 - 3 2 3
МиланЗавершен
Интер
22:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
0 - 2 0 2
ВердерЗавершен
Боруссия Д
0 - 1 0 1
АугсбургЗавершен
Вольфсбург
1 - 1 1 1
Санкт-ПаулиЗавершен
Хольштайн
2 - 2 2 2
ШтутгартЗавершен
Бавария
2 - 3 2 3
БохумЗавершен
Фрайбург
0 - 0 0 0
РБ Лейпциг2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
1 - 4 1 4
ПСЖЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
Монпелье2 тайм
Марсель
23:05
ЛансНе начат

Медведев — об удалении Вендела: сначала разберите поведение псевдоболельщиков

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на вопрос об удалении полузащитника петербургского клуба Вендела в матче 20-го тура РПЛ с воренжским "Факелом" (0:2).
Фото: ФК "Зенит"
— Как вы отреагировали на удаление Вендела перед важной игрой со "Спартаком"?
— Вы сначала разберите поведение псевдоболельщиков, а потом, если разберётесь, зададите ваш вопрос.

Полузащитник "Зенита" Вендел на 74-й минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги был удалён за показ зрителям на трибунах стадиона оскорбительного жеста. Позже представители петербургского клуба заявили, что болельщики и игрок "Факела" оскорбляли Вендела и Матео Кассьерру на расовой почве.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 14
  • Нравится
  • -12
  • Не нравится