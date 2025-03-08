— Как вы отреагировали на удаление Вендела перед важной игрой со "Спартаком"?
— Вы сначала разберите поведение псевдоболельщиков, а потом, если разберётесь, зададите ваш вопрос.
Полузащитник "Зенита" Вендел на 74-й минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги был удалён за показ зрителям на трибунах стадиона оскорбительного жеста. Позже представители петербургского клуба заявили, что болельщики и игрок "Факела" оскорбляли Вендела и Матео Кассьерру на расовой почве.
Источник: "Чемпионат"
Медведев — об удалении Вендела: сначала разберите поведение псевдоболельщиков
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на вопрос об удалении полузащитника петербургского клуба Вендела в матче 20-го тура РПЛ с воренжским "Факелом" (0:2).
Фото: ФК "Зенит"