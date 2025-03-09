По информации источника, петербургский "Зенит" намерен обратиться в КДК с просьбой отменить красную карточку полузащитника Вендела. Сообщается, что возможная отмена красной карточки связана с оскорблениями от болельщиков "Факела".
Вчера, 8-го марта, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Полузащитник петербуржцев Вендел получил прямую красную карточку за неприличный жест, показанный болельщикам "Факела".
В текущем сезоне Вендел провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 11 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 20 миллионов евро. В летнее трансферное окно Вендел перейдет в бразильский "Ботафого".
В 21-м туре чемпионата России петербургский "Зенит" сыграет на выезде с московским "Спартаком". Встреча состоится 16-го марта в 19:45 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Зенит" планирует отменить красную карточку Вендела перед матчем со "Спартаком"
Петербургский "Зенит" намерен отменить красную карточку полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"