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"Чемпионат": "Зенит" планирует отменить красную карточку Вендела перед матчем со "Спартаком"

Петербургский "Зенит" намерен отменить красную карточку полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, петербургский "Зенит" намерен обратиться в КДК с просьбой отменить красную карточку полузащитника Вендела. Сообщается, что возможная отмена красной карточки связана с оскорблениями от болельщиков "Факела".

Вчера, 8-го марта, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Полузащитник петербуржцев Вендел получил прямую красную карточку за неприличный жест, показанный болельщикам "Факела".

В текущем сезоне Вендел провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 11 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 20 миллионов евро. В летнее трансферное окно Вендел перейдет в бразильский "Ботафого".

В 21-м туре чемпионата России петербургский "Зенит" сыграет на выезде с московским "Спартаком". Встреча состоится 16-го марта в 19:45 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат".

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